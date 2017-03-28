ВТБ заявляет, что почти продал БМ Банк
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по продаже БМ Банка находится на финальной стадии. Об этом сообщает Финмаркет.
"Там на последней стадии. Уже идут какие-то согласования. Небольшая сделка", - сказал он.
Он добавил, что ВТБ воспользуется предложенной центробанком страны-агрессора возможностью отложить на три года создание резервов по операциям с украинскими дочерними банками.
Ранее сегодня сообщалось, что дочерний Сбербанк собираются купить латвийский Норвик Банк российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева.
Также сообщалось, что участники акции протеста против работы российских госбанков в Украине сегодня начали разбирать стену, которой ранее заблокировали вход в центральное отделение Сбербанка на ул. Владимирская в Киеве.
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