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ВТБ заявляет, что почти продал БМ Банк

28.03.2017 18:03
Сделка по продаже БМ Банка находится на финальной стадии, говорят в российском ВТБ
Фото: EPA

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по продаже БМ Банка находится на финальной стадии. Об этом сообщает Финмаркет.

"Там на последней стадии. Уже идут какие-то согласования. Небольшая сделка", - сказал он.

Он добавил, что ВТБ воспользуется предложенной центробанком страны-агрессора возможностью отложить на три года создание резервов по операциям с украинскими дочерними банками.

Ранее сегодня сообщалось, что дочерний Сбербанк собираются купить латвийский Норвик Банк российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева.

Также сообщалось, что участники акции протеста против работы российских госбанков в Украине сегодня начали разбирать стену, которой ранее заблокировали вход в центральное отделение Сбербанка на ул. Владимирская в Киеве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ВТБ Банк
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