ВТБ заявляет, что почти продал БМ Банк

Сделка по продаже БМ Банка находится на финальной стадии, говорят в российском ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по продаже БМ Банка находится на финальной стадии. Об этом сообщает Финмаркет.



"Там на последней стадии. Уже идут какие-то согласования. Небольшая сделка", - сказал он.



Он добавил, что ВТБ воспользуется предложенной центробанком страны-агрессора возможностью отложить на три года создание резервов по операциям с украинскими дочерними банками.



Ранее сегодня сообщалось, что дочерний Сбербанк собираются купить латвийский Норвик Банк российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева.



Также сообщалось, что участники акции протеста против работы российских госбанков в Украине сегодня начали разбирать стену, которой ранее заблокировали вход в центральное отделение Сбербанка на ул. Владимирская в Киеве.



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