Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,17 коп до 26,8807 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,50 коп - до 27,1670 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,77 коп и составляет 28,8997 грн, средний курс продажи упал - на 16,63 коп до 29,4690 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп составляет 4,432 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп до 4,772 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,66 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8807 27,1670 0,4432 0,4772 28,8997 29,4690 Медиана 26,9000 27,1500 0,4550 0,4760 28,9000 29,4750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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