Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 30 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,27 коп до 26,8180 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,90 коп - до 27,1280 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 19,47 коп и составляет 28,7050 грн, средний курс продажи упал - на 14,95 коп до 29,3195 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,9 коп составляет 4,393 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,788 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,69 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8180 27,1280 0,4393 0,4788 28,7050 29,3195 Медиана 26,8000 27,1000 0,4550 0,4780 28,7000 29,3250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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