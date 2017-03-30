Сытник: Обыски в НБУ касались его руководства
Процессуальные действия, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вчера проводило в Национальном банке Украины (НБУ), касаются руководства регулятора. Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник телеканалу ZIK.
"Это дело, о котором мы уже говорили. Оно касается руководства Национального банка Украины. Там трудно классическими обысками назвать, потому что никакого сопротивления со стороны сотрудников Нацбанка относительно исполнения не было", - отметил он.
Сытник объяснил, что действия были только оформлены как обыск. "Они (работники НБУ - ред.) адекватно встретили наших сотрудников, выдали те документы, которые детективам нужны были. Сейчас расследование по этому делу продолжается", - добавил он.
Вчера стало известно, что НАБУ производило выемку документов в НБУ согласно решению Соломенского районного суда Киева.
Собеседники в силовых органах добавили, что следственные действия в НБУ касаются "в том числе" Platinum Bank. "Предмет визита НАБУ - Platinum Bank. Но там ничего экстраординарного", - сказал источник.
Бюро на своей странице в Facebook сообщило следующее: "на 16 часов 29 марта детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов. Документы предоставляются добровольно.
Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годов.
Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. Сейчас ни одному из участников о подозрении не сообщается. Расследование продолжается".
1 февраля стало известно, что Соломенский суд обязал НАБУ начать уголовное производство по подозрению в совершении главой Национального банка Валерией Гонтаревой уголовных правонарушений, предусмотренных ст.364 и ст.191 УК, в связи с выдачей ПриватБанку рефинансирования на 15 млрд грн.
НАБУ также начало досудебное расследование против директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.
Затем выяснилось, что НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами НБУ, в частности, Катерины Рожковой.
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