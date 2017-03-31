Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 31 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,97 коп до 26,8120 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,80 коп - до 27,0900 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - также 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,93 коп и составляет 28,5730 грн, средний курс продажи упал - на 14,87 коп до 29,1327 грн. Продать евро дороже можно за 28,8 грн, купить дешевле - также за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп составляет 4,455 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп до 4,813 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8120 27,0900 0,4455 0,4813 28,5730 29,1327 Медиана 26,8250 27,1000 0,4550 0,4800 28,6000 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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