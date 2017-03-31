Начинаются выплаты вкладчикам Вектор Банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сегодня начал выплаты гарантированных сумм вкладчикам ликвидированного Вектор Банка.
Согласно сообщению на официальном сайте ФГВФЛ, выплаты будут осуществляться через отделения Правэкс-Банка, Альфа-Банка, Укргазбанка, ПУМБа, ТАСкомбанка, Кредобанка и банка Пивденный.
Выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн.
Информацию о дальнейших выплатах вкладчикам Вектор Банка сообщат дополнительно на сайте ФГВФЛ, на сайте банка, а также в отделениях финучреждения.
Ликвидация Вектор Банка началась 22 марта и продлится два года - по 21 марта 2019 года включительно.
3 марта Национальный банк Украины объявил Вектор Банк неплатежеспособным вследствие подачи недостоверной отчетности и уменьшения ликвидности.
По данным статистической отчетности банка, остаток средств на корреспондентском счете в НБУ на 1 марта критически низок - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств банка.
После отнесения Вектор Банка к категории проблемных оказалось, что он не отражал в бухгалтерском учете некоторые документы клиентов. "Таким образом, Вектор Банк неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточных средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка", - пришел к выводу НБУ.
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