Прибыль ПриватБанка в январе-феврале превысила 1 млрд грн

ПриватБанк за первые зва месяца текущего года получил более 1 млрд грн прибыли

Государственный ПриватБанк заработал в январе-феврале 2017 года прибыль в размере 1,03 млрд грн - рентабельность уставного капитала составила 0,6%. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные ассоциации украинских банков.



В январе банк получил убыток 1,4 млрд грн, а в феврале заработал прибыль 2,43 млрд грн.



Прибыльность февраля после убытка января может быть вызвана расформированием резервов под кредиты и задолженность клиентов: в январе эти резервы выросли на 13,73 млрд грн, а в феврале сократились на 752 млн грн.



Для покрытия резервов в феврале ПриватБанк был докапитализирован на 9,8 млрд грн.



В прошлом году ПриватБанк показал рекордный убыток на уровне 135,31 млрд грн.



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