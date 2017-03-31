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Прибыль ПриватБанка в январе-феврале превысила 1 млрд грн

31.03.2017 16:27
ПриватБанк за первые зва месяца текущего года получил более 1 млрд грн прибыли
Фото: EPA

Государственный ПриватБанк заработал в январе-феврале 2017 года прибыль в размере 1,03 млрд грн - рентабельность уставного капитала составила 0,6%. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные ассоциации украинских банков.

В январе банк получил убыток 1,4 млрд грн, а в феврале заработал прибыль 2,43 млрд грн.

Прибыльность февраля после убытка января может быть вызвана расформированием резервов под кредиты и задолженность клиентов: в январе эти резервы выросли на 13,73 млрд грн, а в феврале сократились на 752 млн грн.

Для покрытия резервов в феврале ПриватБанк был докапитализирован на 9,8 млрд грн.

В прошлом году ПриватБанк показал рекордный убыток на уровне 135,31 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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