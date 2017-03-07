Наличный доллар подешевел на 10 копеек

Во вторник, 7 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 10,9 коп до 26,8330 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,30 коп - до 27,1680 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,37 коп и составляет 28,2380 грн, средний курс продажи упал - на 3,78 коп до 28,8675 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,68 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,6 коп составляет 4,305 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,694 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,8330 27,1680 0,4305 0,4694 28,2380 28,8675 Медиана 26,8500 27,1500 0,4425 0,4690 28,3000 28,8750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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