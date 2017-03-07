Нацбанк Украины инициирует санкции против Сбербанка России
Национальный банк Украины инициирует санкции против Сбербанка России, сообщает пресс-служба регулятора.
"В ответ на информацию о готовности Сбербанка (Российская Федерация) осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных ДНР и ЛНР, которая распространяется в СМИ, Национальный банк Украины сообщает следующее. В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБОУ вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО Сбербанк", - сказано в сообщении Национального банка Украины.
В НБУ напоминают, что в соответствии со ст. 5 закона Украины о санкциях, решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины.
Напомним, 7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы Донбасса.
Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести санкции портив Сбербанка России.
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- Нацбанк Украины инициирует санкции против Сбербанка России 18:55
- Аваков призвал ввести санкции в отношении российского Сбербанка 17:50
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