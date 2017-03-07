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Нацбанк Украины инициирует санкции против Сбербанка России

07.03.2017 18:55
Готовность Сбербанка России обслуживать владельцев "паспортов" непризнанных ДНР и ЛНР вызовет ответные санкции к дочернему банку СБ РФ в Украине

Национальный банк Украины инициирует санкции против Сбербанка России, сообщает пресс-служба регулятора.

"В ответ на информацию о готовности Сбербанка (Российская Федерация) осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных ДНР и ЛНР, которая распространяется в СМИ, Национальный банк Украины сообщает следующее. В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБОУ вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО Сбербанк", - сказано в сообщении Национального банка Украины.

В НБУ напоминают, что в соответствии со ст. 5 закона Украины о санкциях, решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины.

Напомним, 7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы Донбасса.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести санкции портив Сбербанка России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сбербанк России, НБУ, санкции
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