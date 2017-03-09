Начата процедура ликвидации банка Народный капитал
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка Народный капитал на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.
Ликвидация продлится два года - до 8 марта 2019 года включительно, уточняет ФГВФЛ.
Ликвидатором банка фонд назначил Олега Андронова.
Нацбанк признал финучреждение неплатежеспособным 19 января. 16 января банк по инициативе владельцев подал документы регулятору для получения согласия на ликвидацию.
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