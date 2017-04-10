Гонтарева сообщила, сколько банки-банкроты задолжали НБУ

Фирташ, Бахматюк, Лагун, Жеваго и Климов задолжали Нацбанку более 38 млрд грн, сообщила Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

ЛIГАБiзнесIнформ

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