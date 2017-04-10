Гонтарева сообщила, сколько банки-банкроты задолжали НБУ
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила о задолженности перед регулятором некоторых владельцев неплатоспособных банков. Об этом она рассказала сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.
По словам Гонтаревой, Дмитрий Фирташ (банк Надра) должен НБУ 9,8 млрд грн, Олег Бахматюк (Финансовая инициатива, VAB) - более 10 млрд грн, Николай Лагун (Дельта Банк) - 8 млрд грн, Константин Жеваго (Финансы и Кредит) - 6,3 млрд грн, Леонид Климов (Имэксбанк) - 4,3 млрд грн.
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