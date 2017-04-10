Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 10 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7,20 коп до 26,7597 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,00 коп - до 27,0213 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,00 коп и составляет 28,2333 грн, средний курс продажи упал - на 21,50 коп до 28,7780 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп составляет 4,424 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,8 коп до 4,786 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7597 27,0213 0,4424 0,4786 28,2333 28,7780 Медиана 26,7500 27,0000 0,4520 0,4800 28,3000 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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