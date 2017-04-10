Отделение российского Сбербанка в Харькове заблокировали

Представиели Национального корпуса объявили бессрочную акцию протеста у стен Сбербанка в Харькове

Представители партии Национальный корпус заблокировали работу отделения Сбербанка в Харьков. Как сообщает 057.ua, в здание никого не пускают, вход замуровали шлакоблоками.



Окна заклеены плакатами и разрисованы краской.



Блокадники установили напротив входа в банк палатку, несколько кресел и железную бочку для обогрева. По словам активистов, все это им понадобится, поскольку блокада будет бессрочной, пока банк не "выйдет" из Украины.



Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева сегодня сообщила, что Международный валютный фонд перенес заседание по Украине с 20 марта на 3 апреля из-за общественных акций против "дочек" российских банков в Украине.



"Макроэкономические показатели были согласованы, но акты вандализма продолжались. МВФ был очень обеспокоен этим", - сказала Гонтарева.



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