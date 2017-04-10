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Сбербанк России избавился от лизингового подразделения в Украине

10.04.2017 15:27
Сбербанк Лизинг Украина исключен из группы Сбербанка России
Фото: EPA

Сбербанк Лизинг Украина больше не входит в группу Сбербанка России. Об этом сообщает ТАСС.

"Компания Сбербанк Лизинг Украина входила в группу лиц банка. 20 марта 2017 года была зарегистрирована смена собственников компании, вследствие чего основания для включения компании в группу лиц банка прекращены", - уточняет пресс-служба Сбербанка России.

Никаких официальных документов от покупателей Сбербанка Национального банка Украины еще не получал.

Ранее сообщалось, что украинская "дочка" Сбербанка России получит нового собственника путем передачи активов. В соглашении полностью отсутствует денежная составляющая.

В конце марта стало известно, что покупка Сбербанка латвийским Norvik Banka Григория Гусельникова и компанией Саида Гуцериева состоится в рамках обмена с российским Вятка Банк.

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Гусельников ранее возглавлял российский БинБанк.

Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.

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Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является восьмым крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка Банк и английский Norvik Banka UK.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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