Сбербанк России избавился от лизингового подразделения в Украине
Сбербанк Лизинг Украина больше не входит в группу Сбербанка России. Об этом сообщает ТАСС.
"Компания Сбербанк Лизинг Украина входила в группу лиц банка. 20 марта 2017 года была зарегистрирована смена собственников компании, вследствие чего основания для включения компании в группу лиц банка прекращены", - уточняет пресс-служба Сбербанка России.
Никаких официальных документов от покупателей Сбербанка Национального банка Украины еще не получал.
Ранее сообщалось, что украинская "дочка" Сбербанка России получит нового собственника путем передачи активов. В соглашении полностью отсутствует денежная составляющая.
В конце марта стало известно, что покупка Сбербанка латвийским Norvik Banka Григория Гусельникова и компанией Саида Гуцериева состоится в рамках обмена с российским Вятка Банк.
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Гусельников ранее возглавлял российский БинБанк.
Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.
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Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является восьмым крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка Банк и английский Norvik Banka UK.
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