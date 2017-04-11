День (по)беды. Что (не) удалось Гонтаревой

Какую оценку заслужила глава Нацбанка

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала в отставку. Ровно через месяц, 10 мая, она в последний раз зайдет в свой кабинет на Институтской. В кресле главы НБУ Гонтарева провела почти три года и за это время стала одной из самых узнаваемых женщин в стране. Ее критиковали одни и хвалили другие. Кто-то называет ее главным реформатором в постреволюционный период, а кто-то винит в большей части экономических бед Украины. Так какую оценку заслужила Гонтарева за свою работу? LIGA.net разбиралась, что удалось и не удалось сделать ей в кресле главы Нацбанка.

Курс гривни

Одно из ключевых решений Валерии Гонтаревой в должности главы НБУ - отказ от фиксированного курса гривни. Именно этот факт противники Гонтаревой используют в качестве аргумента "обвалила курс", приводя в пример курсовую стабильность в годы президентства Виктора Януковича. Допустила ли Гонтарева здесь ошибку?

Курсовая стабильность при Януковиче достигалась двумя способами: сжиганием золотовалютных резервов и наращиванием госдолга. С 2010 по март 2014 годы резервы НБУ сократились с 31,5 до $15,5 млрд, а госдолг увеличился с 31 до $58 млрд. Это позволяло искусственно закрывать дыру в торговом балансе страны и восполнять нехватку валюты в стране. Но валютный кризис был лишь делом времени.

Зимой 2014 года, после побега Виктора Януковича, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе курс гривни резко упал с 7,9 грн/$ до 9 грн/$. В течение всего года национальная валюта продолжала дешеветь и к декабрю стоимость доллара достигла 15,7 грн/$. Золотовалютные резервы НБУ сократились сократились вдвое до $7,5 млрд и уже не позволяли искусственно удерживать курс гривни.

Могло ли быть иначе? Потеря промышленного потенциала Донбасса и падение сырьевых цен на мировом рынке резко сократили экспортную выручку Украины и привели к дефициту валюты, а военные действия усиливали панические настроения населения. У Нацбанка не было инструментов для удержания курса на отметке 8 грн/$.

Отказ от фиксированного курса укрепил доверие западных доноров, а также позволил НБУ нарастить международные резервы. В апреле 2017 года они выросли до $16,7 млрд, максимального уровня с середины 2014-го. В последний год колебания на валютном рынке уменьшились. Во многом это заслуга Нацбанка и его сдержанной монетарной политики. Гибкий валютный курс в долгосрочной перспективе делает украинскую экономику более устойчивой к кризисам.

Но действия Нацбанка не всегда были последовательными. В канун парламентских выборов 2014-го НБУ, как и в прежние годы, поддерживал курс за счет сжигания резервов. Значительные объемы валюты из резервов были проданы Нафтогазу - $8,6 млрд, по словам самой Гонтаревой. Вплоть до февральского кризиса 2015-го НБУ щедро тратился на интервенции. К примеру, в декабре 2014-го он потратил на них $830 млн.

Уже в тот момент Нацбанку нужно было вводить валютные ограничения, а не тянуть до последнего, считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Это не изменило бы ситуацию в корне, но позволило бы избежать значительных колебаний в феврале 2015-го и, возможно, несколько сгладить последующую девальвацию.

Банкопад

За три года Нацбанк вывел с рынка около 90 финучреждений. Среди них - банки-мойки, банки с непрозрачной структурой собственности, банки, которые акционеры не смогли докапитализировать вовремя и банки, которые использовались акционерами для финансирования собственного бизнеса.

Гонтареву за это часто критикуют. Основания для этого есть - далеко не всегда Нацбанк был последовательным в очистке рынка. К примеру, абсолютно здоровый банк ВБР семьи Януковича отправился в Фонд гарантирования без промедления. А Платинум Банк, испытывающий серьезные финансовые проблемы, более года перед временной администрацией собирал вклады населения под 25-27%.

"Некоторые банки ликвидировали слишком быстро, хотя их можно было спасти. Другие убили по явно надуманным причинам. А некоторые банки надо было максимально быстро вывести с рынка. Но по каким-то странным причинам им, по сути, дали время вывести все средства вкладчиков", - говорит глава банковского комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка.

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Но и спорить с тем, что за три последних года сектор стал более прозрачный - тяжело. Нацбанк впервые провел полную диагностику всех банков и заставил раскрыть их информацию о конечных собственниках. НБУ также потребовал от владельцев финучреждений докапитализировать их и снизить долю инсайдерского кредитования. При Гонтаревой усилился контроль за выводом капитала через фиктивные импортные договоры.

"Мы неоднократно были свидетелями, как улетали банковские лицензии тех, кто пытался жульничать и рисовать отчеты. Раньше, увы, регулятор сквозь пальцы смотрел на подобные нарушения. Это привело к тому, что некоторые учреждения переквалифицировались в финансовые пирамиды и пылесосы денег для смежных бизнесов своих акционеров", - говорит Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Валютный рынок

Для поддержки курса гривни в 2014-2015 гг. Нацбанк ввел ряд валютных ограничений. Изначально меры вводили на 3 месяца, но в течение двух лет НБУ регулярно продлевал большинство из них. Зимой прошлого года ограничения стали бессрочными. Действовать они будут до тех пор, пока рынку не перестанут угрожать риски ценовой стабильности. На сегодняшний день, среди прочего, действуют такие ограничения:

- обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу юрлиц на уровне 50%;

- частичный запрет на вывод дивидендов;

- 120-дневный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров;

- однодневный срок резервирования гривни для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке;

- запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов.

- покупка наличной валюты физическими лицами на сумму до 150 000 грн в день;

- лимит на снятие наличных с валютного счета на сумму до 250 000 грн в день.



Ограничительные меры НБУ остановили рост инфляции, они также остановили отток средств вкладчиков. Но их наличие мешает свободному движению капитала и отпугивает иностранных инвесторов. Национальный банк проводит постепенную либерализацию рынка, например, в прошлом году регулятор дал разрешение на репатриацию дивидендов. Требование о дальнейшей либерализации есть в последнем меморандуме МВФ.

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С введением валютных ограничений активизировалась деятельность небанковских обменных пунктов. Но этот рынок, который также регулируется Нацбанком, прозрачностью похвастать не может. Как писала LIGA.net , собственники сетей обменных пунктов - малоизвестные лица, зачастую связанные с политиками, банками-банкротами и замешанные в операциях по отмыванию денег.



Рефинансирование коммерческих банков



В начале каденции Валерии Гонтаревой задолженность банков по кредитам рефинансирования перед НБУ составляла 111,7 млрд грн. Сейчас этот показатель снизился до 60 млрд грн. Причем среди платежеспособных банков он составляет 15,2 млрд, из которых 14,4 млрд приходятся на Приват. То есть, Гонтаревой удалось значительно сократить задолженность банков перед НБУ.



Внутренняя реформа НБУ



За время Гонтаревой штат Нацбанка сократился более чем вдвое - до 5300 человек. В ближайшие годы оптимизация продолжится. По утверждениям Гонтаревой, Нацбанк сократил штат за счет отказа от неэффективных территориальных подразделений и непрофильных активов, к примеру, спорткомплексов или телеканала, созданного во времена Сергея Арбузова. Костяк менеджерской команды Нацбанка сформировали новые менеджеры, пришедшие из банковского и инвестиционного бизнеса.



Тем не менее, полностью избежать избежать обвинений в коррупции команде Гонтаревой не удалось. В феврале Генпрокуратура поймала директора департамента платежных систем НБУ на взятке в $25 000. А НАБУ открыла дело по фактам телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с руководством обанкротившегося Платинум Банка. Оба дела расследуются и делать окончательные выводы о них пока рано.



ПриватБанк



Национализация ПриватБанка - самое сложное решение Валерии Гонтаревой в должности главы НБУ. Крупнейший розничный банк страны, принадлежащий Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, нарастил свою депозитную базу до 200 млрд грн или около трети госбюджета и 10% ВВП. Это превращало его в мощный инструмент влияния - любые проблемы Привата отразились бы на всей экономике.



Приват вел классическую для украинских банков политику времен 2010-2014 гг. - собирал депозиты и выдавал их в виде кредитов связанным компаниям. Деньги затем выводились из страны. Речь может идти об общей сумме в $4-6 млрд. Эту проблему Нацбанк диагностировал еще в 2015 году и потребовал от акционеров докапитализировать финучреждение. Владельцы банка требования регулятора выполнили лишь частично.



В итоге в конце 2016-го ПриватБанк на несколько дней отправился в Фонд гарантирования вкладов, откуда был выкуплен государством за символическую одну гривню. Но для поддержания работы финучреждения Минфину пришлось влить в капитал Привата более 100 млрд гривен за счет выпуска гособлигаций. Национализацию провели быстро и это позволило избежать паники 20 млн вкладчиков Привата.



Была ли альтернатива национализации ПриватБанка? Нет. Основную часть денег экс-акционеры ПриватБанка вывели до 2015 года. "Думаю, что этот случай войдет в историю банковского дела как успешный кейс, как устранить монстра, не причинив вреда ни единому его клиенту", - говорит Елена Коробкова.



Стимулирование экономики

Нацбанк попал в сложную ситуацию - ему нужно одновременно удерживать гривню от еще более глубокой девальвации и стимулировать рост экономики. Делать это можно с помощью учетной ставки. Высокая ставка позволяет НБУ абсорбировать лишние деньги у банков и сужать возможности спекуляций на валютном рынке. Низкая учетная ставка, напротив, повышает курсовые риски, но способствует активизации экономики, так как кредиты становятся дешевле.



Многие эксперты считают, что в 2014-2015 гг. Нацбанк загнал экономику в тиски, доведя ставку до уровня 30%. Это могло сыграть определенную, хоть и не решающую роль в падении ВВП на 7% в 2014-м и на 10% в 2015-м. Начиная с середины 2015 года, Нацбанк неизменно снижал учетную ставку. Сегодня она опустилась до 14%. Значительного роста кредитования экономики, тем не менее, по-прежнему нет, хотя во многом это и связано с отсутствием платежеспособных заемщиков. Активизация кредитования до сих пор остается одной из ключевых задач НБУ.



Контроль за инфляцией



Нацбанк Гонтаревой, отказавшись от политики фиксированного курса, перешел к режиму инфляционного таргетирования. С помощью все той же учетной ставки НБУ контролирует рост цен и удерживает их в рамках своих прогнозов. После 2015-го года, когда инфляция превысила 40%, Нацбанку удалось сбить ее рост в 2016-м до 12,4%. В этом году НБУ прогнозирует рост цен на 9,1%, а в течение нескольких лет планирует выйти на среднегодовую инфляцию в районе 5%. Если это удастся сделать, экономика Украины станет значительно привлекательнее, как для внутренних, так и для иностранных инвесторов.

Поддержка международных партнеров



Валерию Гонтареву критикуют ее коллеги в Украине. Депутаты устраивают шоу во время ее докладов в Верховной Раде, под Национальным банком дежурят "активисты", требующие ее отставки и доллар по 8 гривень. Недавно акция протеста прошла прямо Валерию Гонтареву критикуют ее коллеги в Украине. Депутаты устраивают шоу во время ее докладов в Верховной Раде, под Национальным банком дежурят "активисты", требующие ее отставки и доллар по 8 гривень. Недавно акция протеста прошла прямо под домом у главы Нацбанка.



Но западные партнеры Украины считают ее успешным реформатором и высоко оценивают изменения, которые произошли в банковском секторе за последние 3 года. Свою поддержку в адрес главы НБУ неоднократно Но западные партнеры Украины считают ее успешным реформатором и высоко оценивают изменения, которые произошли в банковском секторе за последние 3 года. Свою поддержку в адрес главы НБУ неоднократно высказывала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Представители других международных финансовых организаций также довольны проделанной работой.



"Мы считаем, что Валерия Гонтарева заслуживает всяческих похвал. Нужно понимать, что она столкнулась с очень сложной ситуацией. Часто ее обвиняют в девальвации валюты, но это девальвация не являлась следствием ее действий. Причины девальвации - в наследии, которое ей досталось. При ней вернулась нормальная монетарная политика. Отдельно нужно отметить ее работу по очистке и консолидации банковской системы. Для меня она реформатор номер один в стране", - считает управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.



Гонтарева стала одним из гарантов получения траншей МВФ и продолжения программы Фонда в Украине.



Так какую оценку заслужила Гонтарева?



Валерия Гонтарева покидает Нацбанк, но в ее истории еще не поставлена точка. Она первой сделала многие вещи, на которые никто до нее не решался. Вполне возможно, не будь войны и постоянных политических кризисов, ее достижения выглядели бы весомее, а промахов удалось бы избежать.

Допускала ли она ошибки со злым умыслом и ради собственного обогащения, как полагают многие? Ответ на этот вопрос рано или поздно дадут антикоррупционные органы. Смогла ли Гонтарева провести необратимые реформы в банковском секторе? Если спустя несколько лет бизнес начнет получать кредиты под 10%, а банкиры-мошенники так и не смогут вернуться на банковский рынок, об этом можно будет говорить с большей уверенностью. А до этого момента Гонтарева останется главным реформатором для одних и виновником всех экономических бед для других.

Кристина Болотова, Олег Сорочан

