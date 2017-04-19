НБУ предоставил данные о подозрительных операциях в 18 банках

Регулятор подал в правоохранительные органы информацию о подозрительных финансовых операциях в 18 банках

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



В течение первого квартала текущего года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это почти на 37 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.



"Наибольшее количество (свыше 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск", - сообщает НБУ.



Такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн, отнесены законом к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.



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