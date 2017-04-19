НБУ выиграл три дела по искам к Дельта Банку
Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале выиграл три судебных дела по искам к имущественному поручителю Дельта Банка об обращении взыскания на ипотечное имущество. Как сообщает НБУ на официальном сайте, общая стоимость этих активов по оценке независимого субъекта оценочной деятельности составляет 63,6 млн грн.
"Сейчас суды рассматривают еще шесть исков к имущественным поручителей по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком Дельта Банку", - пишет регулятор.
Всего за период с 2014 по 2017 годы НБУ инициировал 47 судебных разбирательств по взысканию с имущественных и финансовых поручителей неплатежеспособных банков задолженности перед регулятором. Стоимость имущества, на которое обращается взыскание, составляет 10,9 млрд грн.
По состоянию на 1 апреля Нацбанк получил 23 решения судов об обращении взыскания на имущество поручителей, справедливая стоимость которого составляет 1,1 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- НБУ выиграл три дела по искам к Дельта Банку 15:12
- Запланирована продажа активов банков-банкротов на 4,2 млрд грн 14:45
- Конкурс стартапов от Startup.Network и UKRSIBBANK BNP Paribas 14:15
- НБУ предоставил данные о подозрительных операциях в 18 банках 12:14
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:03
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5755
-
5591
-
4432
-
4036
-
3589