НБУ выиграл три дела по искам к Дельта Банку

Нацбанк за первый квартал выиграл три дела по искам к Дельта Банку

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале выиграл три судебных дела по искам к имущественному поручителю Дельта Банка об обращении взыскания на ипотечное имущество. Как сообщает НБУ на официальном сайте, общая стоимость этих активов по оценке независимого субъекта оценочной деятельности составляет 63,6 млн грн.



"Сейчас суды рассматривают еще шесть исков к имущественным поручителей по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком Дельта Банку", - пишет регулятор.



Всего за период с 2014 по 2017 годы НБУ инициировал 47 судебных разбирательств по взысканию с имущественных и финансовых поручителей неплатежеспособных банков задолженности перед регулятором. Стоимость имущества, на которое обращается взыскание, составляет 10,9 млрд грн.



По состоянию на 1 апреля Нацбанк получил 23 решения судов об обращении взыскания на имущество поручителей, справедливая стоимость которого составляет 1,1 млрд грн.

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