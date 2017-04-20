Банкам продлили сроки подачи отчетности

НКЦБФР продлила сроки предоставления промежуточной финансовой отчетности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) изменила сроки предоставления промежуточной финансовой отчетности банков с 25 на 30 число месяца, следующего за отчетным периодом. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Ежеквартально банки готовят финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), как того требует инструкция о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины.



Также с 2013 года банки готовят и подают квартальную информацию эмитента ценных бумаг в соответствии с требованиями положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг.



Согласно требованиям НКЦБФР и НБУ банки должны были подавать финансовую отчетность в разные сроки. В соответствии с требованиями НБУ банки подают отчеты не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в соответствии с положением НКЦБФР - не позднее 25 числа.



"Еще до недавнего времени банки предоставляли квартальную отчетность Комиссии на 5 дней раньше, чем регулятору. Это увеличивало нагрузку на финансовые подразделения. Особенно это чувствовали крупные системные банки, для которых расхождение в сроках раскрытия регулярной квартальной информации эмитента ценных бумаг в несколько дней крайне существенно", - отметила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.



По ее словам, ассоциация в течение 2016 года пыталась донести мысль банковского сообщества до руководства Комиссии, чтобы решить эту коллизию, которую создают нормы положения двух учреждений.



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