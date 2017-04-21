ТАСкомбанк назначил и.о. председателя правления Екатерину Мелеш; Сергей Тигипко возглавил набсовет (уточнено)

ТАСкомбанк назначил исполняющим обязанности председателя правления Екатерину Мелеш. Об этом сообщает пресс-служба банка.



"На основании решения наблюдательного совета ТАСкомбанка от 19 апреля первый заместитель председателя правления Екатерина Мелеш переведена на должность председателя правления", - гласит сообщение.



На собрании акционеров также было принято решение о назначении владельца банка - Сергея Тигипко - на должность председателя наблюдательного совета.



Мелеш временно будет исполнять обязанности председателя правления до момента согласования ее кандидатуры Национальным банком, сообщает ТАСкомбанк.



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