НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

В Нацбанке заявили, что Диамантбанк не выполнил план реструктуризации

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

"В соответствии с требованиями статьи 76 Закона "О банках и банковской деятельности" 24 апреля 2017 года правления Национального банка Украины приняло решение № 264-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества Диамантбанк к категории неплатежеспособных", - сказано в сообщении регулятора.

В НБУ пояснили, что на 1 апреля 2017 года ПАО Диамантбанк не обеспечил выполнение мер, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего банк не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала.

На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц.

Нацбанк отмечает, что 96% (39 тысяч человек) всех вкладчиков ПАО Диамантбанк получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 1,1 млрд грн.

На 24 апреля 2017 года физлицами-владельцами существенного участия в ПАО Диамантбанк является Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

Читайте также - Глава Диамантбанка: Слухи о нас - дело рук конкурентов



В начале февраля стало известно, что бывший депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций финучреждения.