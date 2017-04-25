Больше не пара. Почему обанкротился банк Мартыненко-Жвании

Банкротство Диамантбанка совпало с арестом Николая Мартыненко

В понедельник, 24 апреля, Национальный банк признал Диамантбанк неплатежеспособным. Причина банкротства - недостаток регулятивного капитала. Собственники собирались докапитализировать Диамантбанк на 750 млн грн в этом полугодии, но не смогли в отведенный Нацбанком срок обеспечить значение норматива Н2 в 5%.

Кто владел банком? По состоянию на 1 января 2017-го, 24% акций Диаманта принадлежали бизнесмену и экс-нардепу Давиду Жвании, а еще почти 70% - его бывшим помощникам в Верховной Раде IV и VII созывов Игорю Керезю, Андрею Щукину и Вячеславу Цыганенко.

Миноритарным пакетом 2,48% акций с конца прошлого года официально владел еще один бывший народный депутат - Николай Мартыненко, ныне подозреваемый Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в коррупционных схемах. Впрочем, на банковском рынке именно его называли главным бенефициаром финучреждения наряду со Жванией. Не каждое финучреждение может похвастаться такими влиятельными акционерами. Что пошло не так?

Денег нет

Проблемы у Диамантбанка возникли не на пустом месте. Первые сообщения о его проблемном статусе появились прошлым летом. Председатель правления Диаманта Олег Ходачук тогда в интервью LIGA.net заявил, что это "дело рук конкурентов". По его словам, отток средств юридических лиц за первые дни паники достиг 500 млн гривен, но ситуацию удалось стабилизировать.

"Мы обсуждаем с Нацбанком программу докапитализации, которая будет растянута до 2019 года согласно нормативов НБУ. Программа должна быть согласована до осени. Акционеры уже ознакомлены с предварительными результатами и будут вносить капитал по утвержденной программе", - заверил Ходачук.

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Несмотря на обнадеживающие заявления, коллеги по рынку уже тогда начали закрывать межбанковские кредитные лимиты на Диамантбанк. "Никому не желаем зла, но все же видели их отчетность. Мы полностью закрыли лимиты на Диамантбанк еще в 2016-ом", - сообщил LIGA.net глава правления крупного банка с украинским капиталом.

Даже по открытым данным аудиторского отчета за 2015-й год значение норматива регулятивного капитала (Н2) Диамантбанка резко сократилось с - 11,31% до 4,75% (приемлемые показатель - не ниже 10%). При этом норматив максимального кредитного риска на одного контрагента вырос 25% до 55%. Разрыв в ликвидности, по оценке аудитора, составил 167 млн грн.

Финансовые показатели Диамантбанка, млрд грн

В 2016 году финансовая ситуация в Диамантбанке только ухудшилась. За 12 месяцев работы банк показал 573 млн грн убытка, собственный капитал сократился с 373 млн до 113 млн грн. Но в банке до последнего момента уверяли в готовности акционеров внести 750 млн грн дополнительного капитала. По словам Ходачука, собственники просто не успели это сделать.

"Я лично планировал участвовать в докапитализации и положил на свои счета в банке сумму эквивалентную 83 млн грн", - заявил уже после банкротства финучреждения Ходачук. Он также сообщил, что на момент введения временной администрации на корсчетах банка находилось 150 млн гривен, а на балансе осталась ликвидная недвижимость: базы отдыха, бизнес-центры и отели.

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Проверить достоверность информации сложно - полная инвентаризация активов Диамантбанка может занять у Фонда гарантирования несколько месяцев. "Руководители и акционеры предпринимали все возможные меры для докапитализации, погашения инсайдерских кредитов и увеличения обеспечения по кредитам", - сообщили в Нацбанке.

Потери клиентов-физлиц Диамантбанка будут невелики. По данным НБУ, 96% всех вкладчиков финучреждения получат свои вклады в полном объеме. Фонд гарантирования вкладов возместит физлицам 1,1 млрд грн в рамках депозитов до 200 тыс грн. Такие выплаты не окажут сильного влияния на валютный рынок.

"1 млрд грн выплат для нашего рынка - это менее одного удачного торгового дня. Банк был активен на рынке наличной валюты и золота, но это были его агентские операции. Думаю, их с радостью подхватит кто то другой," - считает Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков.

Заклятые друзья

Сложную ситуацию в Диамантбанке усугубил арест Николая Мартыненко, говорит Ходачук. Бывшего депутата Народного фронта, сдавшего мандат в конце 2015-го, НАБУ обвиняет в организации схемы по завладению средств государственного Восточного горно-обогатительного комбината в размере $17,28 млн. В воскресенье суд отпустил Мартыненко на поруки депутатов НФ, но дело против него не закрыто.

"Проблемы напрямую связаны с ситуацией вокруг Мартыненко. Они начались чуть менее года назад. Сам банк, с моей точки зрения, устоял бы. Концентрация инсайдерского портфеля конечно высокая, но это живые кредиты, а менеджмент у Диаманта был профессиональный и консервативный", - говорит собеседник LIGA.net, близкий к руководству банка.

Повлиять на банкротство банка мог и давний конфликт Жвании с Мартыненко, его истинные причины до сих пор неизвестны. Мартыненко - близкий соратник экс-премьера Арсения Яценюка, которого Жвания еще в 2015 году окрестил "политическим вором".

"Мы партнеры, прожили 25 лет вместе и это очень много. Для меня очень больно и тяжело говорить на эту тему. Но меня с Мартыненко сегодня не связывает ничего, кроме того, что нужно цивилизованно решить вопрос по бизнесу", - объяснял свой конфликт с Мартыненко Жвания еще в декабре 2015-го в интервью Украинской правде.

На конфликт между акционерами указывает еще один любопытный факт. В сентябре Диамантбанк 2016-го заявил о рейдерской атаке, во время которой в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей появилась запись о смене председателя правления банка.

"Неизвестные лица фактически пытались установить контроль над финансовым учреждением и взять управление всеми текущими вопросами, в том числе по принятию управленческих решений на себя", - говорится в решении суда от 20 сентября. Позже запись удалили из госреестра, но история породила новую волну слухов о неплатежеспособности финучреждения.

Руководитель аналитического подразделения Concorde Capital Александр Паращий обращает внимание на еще один интересный момент: меморандум Украины с МВФ отводил банкам срок на выполнение 5%-го значения норматива Н2 до конца апреля 2017-го, но НБУ вывел Диамант с рынка на неделю раньше - сразу после первого заседания суда над Мартыненко. В чем причина?

"Зачастую НБУ вводит временные администрации в банки по пятницам, а в случае с Диамантом - в понедельник. Думаю, что на выходных после ареста Мартыненко Нацбанк вел консультации с акционерами о том, смогут они договориться между собой или нет. Но внятного ответа, скорее всего, не было, а клиенты уже начали выводить деньги со счетов", - предполагает один из банкиров.

Уголовный шлейф

Банкротство Диамантбанка наверняка станет предметом дополнительного интереса правоохранителей к акционерам финучреждения. В середине апреля Печерский районный суд разрешил открыть доступ к документации Диаманта в рамках дела об уклонении от уплаты налогов компанией Энерджи Трейд Групп при содействии столичных налоговиков.

Влияние на Энерджи Трейд Групп на рынке приписывают именно Николаю Мартененко. Это компания - некогда регулярный победитель тендеров государственных Объединенной горно-химической компании (ОГХК) и ВостГОКа. Мартыненко подозревают в завладении средствами этих госкомпаний.

Потери в результате банкротства Диамантбанка могут понести и другие госпредприятия, имевшие там свои счета. Финучреждение долгое время держалось на плаву благодаря депозиту в $4 млн одной из государственных компаний, сообщил LIGA.net на условиях анонимности один из народных депутатов от БПП.

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Исходя из данных тендерной документации в системе Prozorro, вплоть до последнего времени счета в Диамантбанке держали отдельные филиалы Укртрансгаза. До 17 марта 2017-го компанию возглавлял Игорь Прокопив, не скрывавший своего членства в Народном фронте. Помимо этого, в банке обслуживался и ВостГОК и Энергоатом, руководство которых считали близким к Николаю Мартыненко. Сам экс-нардеп всегда отрицал свое влияние на госкомпании.

Олег Сорочан, Кристина Болотова

