НБУ предлагает сократить документооборот в банковских операциях

Нацбанк предлагает уменьшить бумажный документооборот в банковских операциях по гарантиям

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает уменьшить бумажный документооборот при осуществлении банками операций по гарантиям.



Согласно сообщению на официальном сайте, регулятор разработал проект изменений в положение о порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.



НБУ предлагает уменьшить количество бумажных документов, которые используются при оформлении уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.



Также НБУ предлагает использовать электронные документы на всех этапах осуществления операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.



Кроме того, нужно адаптировать порядок осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах в современной международной практики осуществления операций по гарантиям, отмечает Нацбанк.



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