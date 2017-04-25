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НБУ предлагает сократить документооборот в банковских операциях

25.04.2017 10:26
Нацбанк предлагает уменьшить бумажный документооборот в банковских операциях по гарантиям
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает уменьшить бумажный документооборот при осуществлении банками операций по гарантиям.

Согласно сообщению на официальном сайте, регулятор разработал проект изменений в положение о порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.

НБУ предлагает уменьшить количество бумажных документов, которые используются при оформлении уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.

Также НБУ предлагает использовать электронные документы на всех этапах осуществления операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.

Кроме того, нужно адаптировать порядок осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах в современной международной практики осуществления операций по гарантиям, отмечает Нацбанк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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