Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 26 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,92 коп до 26,2895 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,95 коп - до 26,6845 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,41 грн, минимальный курс продажи - 26,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,05 коп и составляет 28,3955 грн, средний курс продажи вырос - на 11,13 коп до 29,1500 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,88 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,7 коп и составляет 4,336 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,799 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,73 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2895 26,6845 0,4336 0,4799 28,3955 29,1500 Медиана 26,3000 26,6500 0,4500 0,4775 28,4250 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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