Межбанк закрылся котировками доллара 26,56/26,59

В среду, 26 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,58/26,62, к закрытию котировки составили 26,56/26,59

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,56, максимальные - 26,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,59, максимальные - 26,62.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4717/0,4727 к закрытию котировки составили 0,4665/0,4673.

Торги по евро начались с котировок 29,0439/29,0850, к закрытию котировки составили 28,9211/28,9511.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.