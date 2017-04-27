Курсы валют НБУ на 27.04.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек

На 27 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2658,8876 грн за $100;

2896,3263 грн за 100 евро;

4,7216 грн за 10 руб РФ.



На 26 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2663,1832 грн за $100;

2900,4728 грн за 100 евро;

4,7689 грн за 10 руб РФ.





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