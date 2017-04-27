Курсы валют НБУ на 27.04.2017
27.04.2017 08:43
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек
На 27 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2658,8876 грн за $100;
2896,3263 грн за 100 евро;
4,7216 грн за 10 руб РФ.
На 26 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2663,1832 грн за $100;
2900,4728 грн за 100 евро;
4,7689 грн за 10 руб РФ.
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