Официальные курсы банковских металлов на 27.04.2017

Нацбанк Украины установил на 27 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 335511,73 грн;

серебро - 4676,98 грн;

платина - 253657,88 грн;

палладий - 211381,56 грн.

Напомним, на 26 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 337638,37 грн;

серебро - 4751,12 грн;

платина - 254334,00 грн;

палладий - 211723,06 грн.

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