В НБУ объяснили, как из ПриватБанка вывели 16 млрд грн

Средства, списанные со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были заранее выведены через счета филиалов за рубежом. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью изданию Minfin.



По ее словам, большая часть из выведенных 16 млрд грн, а именно 12 млрд грн, давно числилась на балансе банка, но учтены эти средства были на счетах филиалов ПриватБанка в Латвии и на Кипре.



По ее словам, средства были записаны как покрытие по аккредитивам, выпущенным некоторыми известными международными компаниями в пользу клиентов, связанных с бывшими собственниками Привата.



Согласно международному законодательству, если компания не выполняет условия по аккредитиву, эти деньги должны быть списаны в пользу компаний, которые выпустили аккредитив. Если же условия аккредитива выполнены, деньги возвращаются банку. В ночь перед национализацией, банк сам инициировал досрочное списание средств в счет погашения гарантий перед компаниями. Таким образом деньги с корсчетов были трансформированы в дебиторскую задолженность.



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