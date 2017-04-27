В НБУ объяснили, как из ПриватБанка вывели 16 млрд грн
Средства, списанные со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были заранее выведены через счета филиалов за рубежом. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью изданию Minfin.
По ее словам, большая часть из выведенных 16 млрд грн, а именно 12 млрд грн, давно числилась на балансе банка, но учтены эти средства были на счетах филиалов ПриватБанка в Латвии и на Кипре.
По ее словам, средства были записаны как покрытие по аккредитивам, выпущенным некоторыми известными международными компаниями в пользу клиентов, связанных с бывшими собственниками Привата.
Согласно международному законодательству, если компания не выполняет условия по аккредитиву, эти деньги должны быть списаны в пользу компаний, которые выпустили аккредитив. Если же условия аккредитива выполнены, деньги возвращаются банку. В ночь перед национализацией, банк сам инициировал досрочное списание средств в счет погашения гарантий перед компаниями. Таким образом деньги с корсчетов были трансформированы в дебиторскую задолженность.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9074
-
7662
-
6262
-
5651
-
5092
- Совокупный долг Украины вырос до $72,35 млрд 17:30
- В НБУ объяснили, как из ПриватБанка вывели 16 млрд грн 17:23
- В СБУ рассказали, зачем проводили обыски в Dragon Capital 15:15
- Плательщикам возмещено 11 млрд грн НДС по новой системе - Минфин 15:09
- На все российские банки есть покупатели - Рожкова 14:05