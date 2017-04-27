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В НБУ объяснили, как из ПриватБанка вывели 16 млрд грн

27.04.2017 17:23
В НБУ объяснили, как из ПриватБанка вывели 16 млрд грн
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Средства, списанные со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были заранее выведены через счета филиалов за рубежом. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью изданию Minfin.

По ее словам, большая часть из выведенных 16 млрд грн, а именно 12 млрд грн, давно числилась на балансе банка, но учтены эти средства были на счетах филиалов ПриватБанка в Латвии и на Кипре.

По ее словам, средства были записаны как покрытие по аккредитивам, выпущенным некоторыми известными международными компаниями в пользу клиентов, связанных с бывшими собственниками Привата.

Согласно международному законодательству, если компания не выполняет условия по аккредитиву, эти деньги должны быть списаны в пользу компаний, которые выпустили аккредитив. Если же условия аккредитива выполнены, деньги возвращаются банку. В ночь перед национализацией, банк сам инициировал досрочное списание средств в счет погашения гарантий перед компаниями. Таким образом деньги с корсчетов были трансформированы в дебиторскую задолженность.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Рожкова
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