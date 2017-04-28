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Мартыненко объяснил причины банкротства Диамантбанка

28.04.2017 17:58
Акционеры пытались спасти финучреждение, уверяет экс-депутат
Николай Мартыненко

Экс-народный депутат Народного фронта и акционер Диамантбанка Николай Мартыненко считает введение временной администрации в финучреждение политическим решением. Об этом он заявил в интервью изданию Цензор.

"В банке нормально шел процесс докапитализации, нужно было несколько дней подождать и не было бы проблем. Зачем Нацбанк ввел временную администрацию, я не понимаю. Это политическое решение" , - сказал Мартыненко.

Он утверждает, что 24 апреля написал письмо правлению НБУ, в котором попросил дать дополнительное время на докапитализацию Диамантбанка. "Из-за ряда действий, в том числе и политических, другие банки затормозили на некоторое время перечисление денег на докапитализацию Диамантбанка", - отметил Мартыненко.

Экс-депутат также заявил, что резкий отток вкладчиков в банке начался после выдвинутых ему обвинений в коррупции со стороны НБУ и последующего ареста.  "Банк публично связывали со мной, хотя я там был миноритарным акционером. И сразу после моего ареста начался хаос вокруг банка, вкладчики стали проявлять активность", - сказал Мартыненко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Диамантбанк
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