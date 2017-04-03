Курсы валют НБУ на 3.04.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 3 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2702,1745 грн за $100;

2888,8948 грн за 100 евро;

4,8287 грн за 10 руб РФ.



На 31 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2697,6058 грн за $100;

2896,4193 грн за 100 евро;

4,7849 грн за 10 руб РФ.





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