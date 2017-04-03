Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,20 коп до 26,8340 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,83 коп - до 27,1083 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,97 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,47 коп и составляет 28,5283 грн, средний курс продажи упал - на 5,97 коп до 29,0730 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп составляет 4,469 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 4,834 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8340 27,1083 0,4469 0,4834 28,5283 29,0730 Медиана 26,8500 27,1000 0,4600 0,4820 28,5000 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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