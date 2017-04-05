Котировки доллара на межбанке выросли до 27,13/27,17

В среду, 5 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,11/27,15*, к 12:00 котировки составили 27,13/27,17

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные - 27,17.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4844/0,4857 к 12:00 котировки составили 0,4848/0,4860.



Торги по евро начались с котировок 28,9670/29,0097 к 12:00 котировки составили 28,9667/29,0066.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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