Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 6 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,63 коп до 26,8860 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,77 коп - до 27,1613 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,03 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,20 коп и составляет 28,5673 грн, средний курс продажи вырос - на 2,90 коп до 29,0803 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 28,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп составляет 4,494 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп до 4,853 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8860 27,1613 0,4494 0,4853 28,5673 29,0803 Медиана 26,9500 27,1600 0,4650 0,4850 28,6000 29,0750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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