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По итогам 2016 года банки Украины получили 196 млрд грн убытков

12.05.2017 11:39
Нацбанк увеличил оценку убытков неплатежеспособных и работающих банков за прошлый год
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн, - до 195,7 млрд грн. Обновленные данные размещены на сайте НБУ.

В феврале НБУ оценил суммарный убыток банковской системы за 2016 год, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, в 160,143 млрд грн.

Наибольшие корректировки финансовых показателей - у ПриватБанка. Оценку его убытка регулятор повысил на 21,6%, или на 29,163 млрд грн, - до 164,472 млрд грн.

Оценка убытка Укрсоцбанка, приобретенного в прошлом году холдинговой компанией ABH Holdings (также владеет украинским Альфа-Банком), повысилась на 42,3%, или на 4,381 млрд грн, - до 14,747 млрд грн.

НБУ повысил оценку убытков "дочек" российских госбанков - Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка - на 37,3%, 9% и 27%, соответственно: до 5,803 млрд грн, 6,892 млрд грн и 2,234 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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