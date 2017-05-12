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Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата

12.05.2017 19:50
Игорь Коломойский прокомментировал расследование о том, что из ПриватБанка перед национализацией вывели 110 млрд грн на счета фирм-пустышек
Игорь Коломойский

Бывший акционер ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал расследование журналистов программы Схемы, в котором утверждалось, что незадолго до национализации в декабре 2016 г. из финучреждения были выведены 110 млрд грн на счета фирм-пустышек. Об этом сообщает ТСН.

"После выхода программы я попытался связаться со знакомым журналистом Схем, Михаилом Ткачем, но не дозвонился. Поэтому хочу уточнить несколько деталей на "подконтрольном", по мнению Схем, сайте ТСН. Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд грн кредитов, выданных ПриватБанком. Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - заявил Коломойский.

Он подчеркнул, что эти операции проходили под полным контролем и "чутком руководстве" замглавы Национального банка Екатерины Рожковой.

"И еще один важный нюанс, 3 октября в ПриватБанк пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых идет речь в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации Привата проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично госпожи Рожковой. Тогда же в ПриватБанке были и представители Ernst&Yong, которые как раз и готовили документ, на который ссылаются журналисты. Все остальное в интервью, в принципе, читаемо", - сказал он.

Напомним, в расследовании Схем утверждается, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн посредством фирм, которые существуют только на бумаге.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
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