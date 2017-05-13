Склеенные купюры: в Украине появился новый вид мошенничества
Укрсоцбанк столкнулся с новым типом мошенничества, связанного с реализацией фальшивых долларов. Об этом написала глава правления банка Тамара Савощенко на своей странице в Facebook.
"В последнее время мы в банке столкнулись с новым видом мошенничества - в наших банкоматах с опцией приема наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты", - сообщила Савощенко.
По ее словам, части такой купюры - это кусочки реального доллара, на них есть все защитные элементы и банкомат ее воспринимает как платежную.
Поскольку система безопасности не предусматривала таких "изобретений", банк отключит функцию приема наличного доллара.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
13388
-
6835
-
3573
-
2587
-
2365