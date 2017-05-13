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Склеенные купюры: в Украине появился новый вид мошенничества

13.05.2017 16:14
В Укрсоцбанке предупредили о новом виде мошенничества с долларовыми банкнотами
Фото: facebook.com/tamara.savoschenko

Укрсоцбанк столкнулся с новым типом мошенничества, связанного с реализацией фальшивых долларов. Об этом написала глава правления банка Тамара Савощенко на своей странице в Facebook.

"В последнее время мы в банке столкнулись с новым видом мошенничества - в наших банкоматах с опцией приема наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты", - сообщила Савощенко.

По ее словам, части такой купюры - это кусочки реального доллара, на них есть все защитные элементы и банкомат ее воспринимает как платежную.

Поскольку система безопасности не предусматривала таких "изобретений", банк отключит функцию приема наличного доллара.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укрсоцбанк, Банки и банковские услуги
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