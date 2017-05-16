Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 16 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,80 коп до 26,2383 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,33 коп - до 26,5127 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,44 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,53 коп и составляет 28,5577 грн, средний курс продажи вырос - на 12,83 коп до 29,1740 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 28,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 4,276 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,0 коп до 4,718 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2383 26,5127 0,4276 0,4718 28,5577 29,1740 Медиана 26,2500 26,5000 0,4400 0,4700 28,5750 29,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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