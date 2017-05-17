Высокий сезон. ТОП-20 прибыльных и убыточных банков

Банковская система вернулась к прибыльной работе, но тренд неустойчив

Банковская система подвела итоги работы первых трех месяцев 2017 года. Платежеспособные банки закончили первый квартал с чистой прибылью в 5 млрд грн, хотя еще год назад результатом аналогичного периода был убыток в 8 млрд грн. 70 банков из 90 платежеспособных получили прибыль в 6,87 млрд грн, 20 банков оставались убыточными.

Лучшие результаты получили крупнейшие банки с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки. Совокупная чистая прибыль иностранных банков, по данным НБУ, составила 1,88 млрд грн, большая часть из которой приходится на Райффайзен Банк Аваль. Австрийцы в первом квартале заработал 1,7 млрд грн. Итогом работы прошлого года стала прибыль в размере 3,8 млрд грн. Глава правления Аваля Владимир Лавренчук в интервью Лига.net объяснил, что такой результат стал возможным после пересмотра бизнес-модели банка, смены системы управления и оптимизации отделений. Второе место в списке занял государственный ПриватБанк. Накануне пресс-служба банка сообщила о прибыли в 5 млрд грн в первом квартале, впрочем в статистике НБУ указана цифра 1,1 млрд грн. По информации банка, его финансовый результат до конца года будет главным образом зависеть от доформирования резервов по активным операциям и переоценки активов, принятых в качестве погашения проблемных кредитов. В целом прибыль государственных банков за указанный период составила 3 млрд грн.

На третьем месте по прибыли - украинский ПУМБ. В первом квартале банк заработал 585 млн грн, при этом прибыль банка за весь прошлый год составила 367 млн грн. Глава правления банка Сергей Черненко объясняет такой результат уменьшением отчислений в резервы. "Если вы посмотрите на структуру нашего баланса, то увидите, что операционно мы всегда были прибыльными. Просто прибыль съедалась формированием резервов из-за событий в Крыму и Донбассе, девальвации и депрессии в ряде отраслей экономики. В 2014-ом мы сформировали резервы на 2,5 млрд грн, в 15-ом - около 4,8 млрд грн, в 16-ом году - 1,4 млрд", - говорит Черненко.

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В пятерку наиболее прибыльных банков также вошли западные Креди Агриколь и Ситибанк. Американский Сити оставался в плюсе на протяжении всего периода кризиса. По итогам прошлого года банк заработал - 1,7 млрд грн, в 2015 прибыль банка составила 1,6 млрд грн, в 2014 - 1,5 млрд грн. Ситибанк отличается своим консервативным подходом в обслуживании и сотрудничает исключительно с корпоративными клиентами.

Топ-20 банков по прибыли в первом квартале



По данным НБУ, в первом квартале банки отчислили в резервы 6,33 млрд грн, в то время как в аналогичный период 2016 года - 11,34 млрд грн. На доходность банковской системы положительно повлияло не только сокращение отчислений в резервы, но и прирост процентных доходов и комиссионных доходов. За три месяца 2017 года по сравнению с январем-мартом 2016 года банки нарастили чистый процентный доход на 13,3%, и чистый комиссионный доход - на 16,8%. "Сильно сократилось число банков у которых отрицательный чистый процентный доход. Постепенно наши банки начинают снова зарабатывать на процентных операциях - это основа для восстановления кредитования" - говорит Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков.

Топ-20 банков по чистому процентному доходу

Среди самых убыточных банков - российские. Самый большой минус в 351,7 млн показал ВТБ. Банк уже несколько лет подряд работает в убыток, в 2016 году он составлял 6,8 млрд грн, в 2015 - 4,5 млрд грн. Как сообщил Reuters зампред правления российского ВТБ Герберт Моос, из-за санкций к украинской дочке, банк в первом квартале вынужден был зарезервировать более 7 млрд рублей ($123 млн).

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На втором месте по убыткам - Укрсоцбанк. В этом квартале банк заработал минус в 200 млн грн. В прошлом году Укрсоц закончил с минусом в 14,754 млрд грн, в 2015 - 2,611 млрд грн. Как и в предыдущие периоды убыток банка в прошлом квартале обусловлен качеством кредитного портфеля. В то же время в банке рассчитывают на прибыль уже во второй половине 2017 года. "В прошлом году мы провели справедливую оценку кредитов и признаем процентный доход, который ожидаем получить. Параллельно банком запущена программа по реструкутуризации корпоративного и розничного кредитного портфеля, положительный эффект от которых будет ощутим в среднесрочной перспективе. Также мы с начала 2017 года активно наращиваем новый бизнес и реализуем непрофильные активы: изъятые залоги и недвижимость", - сообщили в пресс-службе банка. В число убыточных вошел российский государственный Проминвестбанк, который не показывал прибыли уже несколько лет. В 2016 убыток банка составил 4,2 млрд грн, в 2015 - 20,3 млрд грн. Такой результат также связан с доформированием резервов.

Топ-20 банков по убыткам в первом квартале

Процентные ставки по депозитам и кредитам идут вниз несколько месяцев подряд, и по ожиданиям банкиров такая тенденция продолжится, что в свою очередь может повлиять на итоговую доходность банков. "Росту прибыли банков могут помешать риски девальвации, изменение в регулировании, вероятность ослабления интереса населения к банковским депозитам как таковым из-за падения процентных ставок", - говорит Виталий Шапран. По данным НБУ, с января 2017 года процентные ставки по 12-месячным депозитам физических лиц снизились на 1.7 п.п.

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Большинству банков в этом году впервые удалось выбраться из затянувшейся убыточности, однако не все финучреждения докапитализированы до сих пор. Увеличение капитала будет сопровождаться отчислением в резервы, что может существенно повлиять на финансовый результат по итогу года. "Вполне вероятно, что дополнительные убытки Приватбанка по результатам реструктуризации портфеля (или ее отсутствия) и взятия на баланс депозитов крымчан могут перевесить в один из кварталов суммарную прибыль остальных работающих банков", - допускает аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив.

Кристина Болотова