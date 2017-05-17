Котировки акций Райффайзен Банка Аваль обвалились на 20%

Вчера индекс Украинской биржи потерял 6,3% из-за падения курса акций Райффайзен Банка Аваль

Индекс Украинской биржи UX вчера, 16 мая, обвалился на 6,34% из-за падения котировок акций Райффайзен Банка Аваль на 19,9%. Об этом сообщает FinClub.



Акционеры Райффайзена на собрании 25 апреля утвердили решение направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,629 млрд грн. В связи с этим перед этим решением в марте-апреле подорожали акции банка.



15 мая определили перечень лиц, которые имеют право на получение дивидендов. Поэтому 16 мая акции подешевели, поскольку в их стоимости уже не были заложены дивидендные выплаты.



Размер дивидендов на одну акцию составляет 5,901 копеек. Акции Райффайзен Банка Аваль вчера подешевели на 4,969 коп.



Начисление дивидендов состоится до 24 мая, выплата - до 25 октября. Физлица заплатят НДФЛ в размере 5% и военный сбор 1,5%.



Остальные акции индексной корзины подорожали: Центрэнерго на 1,97%, Мотор Сичи на 1,75%, Донбассэнерго на 0,75%, Укрнафты на 0,67%.



Сейчас UX растет на 0,56%.



Согласно обновленным данным Нацбанка, Райффайзен Банк Аваль получил в первом квартале 1,45 млрд грн прибыли.



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