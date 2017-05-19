Межбанк закрылся котировками доллара 26,35/26,37
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные - 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,37, максимальные - 26,38.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4598/0,4605, к закрытию котировки составили 0,4618/0,4626.
Торги по евро начались с котировок 29,3465/29,3688, к закрытию котировки составили 29,4751/29,4948.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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