Межбанк закрылся котировками доллара 26,35/26,37

В пятницу, 19 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,36/26,38, к закрытию котировки составили 26,35/26,37

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные - 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,37, максимальные - 26,38.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4598/0,4605, к закрытию котировки составили 0,4618/0,4626.

Торги по евро начались с котировок 29,3465/29,3688, к закрытию котировки составили 29,4751/29,4948.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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