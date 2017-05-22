Курсы валют НБУ на 22.05.2017
22.05.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки
На 22 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2636,9659 грн за $100;
2947,8642 грн за 100 евро;
4,6133 грн за 10 руб РФ.
На 19 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2639,3442 грн за $100;
2937,3262 грн за 100 евро;
4,5927 грн за 10 руб РФ.
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