Курсы валют НБУ на 22.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 22 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2636,9659 грн за $100;

2947,8642 грн за 100 евро;

4,6133 грн за 10 руб РФ.



На 19 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2639,3442 грн за $100;

2937,3262 грн за 100 евро;

4,5927 грн за 10 руб РФ.





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