Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 23 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,03 коп до 26,1090 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,43 коп - до 26,3790 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,50 коп и составляет 29,0467 грн, средний курс продажи вырос - на 12,13 коп до 29,6887 грн. Продать евро дороже можно за 29,31 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,244 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,676 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1090 26,3790 0,4244 0,4676 29,0467 29,6887 Медиана 26,1050 26,3500 0,4400 0,4680 29,1000 29,6500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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