Ощадбанк обещает предоставить площадку, которая заменит 1С

Предправления Ощадбанка Андрей Пышный сообщил, что банк представит сервис, способный заменить 1С

Государственный Ощадбанк предоставит площадку, которая заменит 1С. Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный, пишет Новое время.



Сейчас эта система тестируется на трех областных управлениях. В общенациональную эксплуатацию, по словам Пышного, она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.



"Наша система Корплайт имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет", - сообщил глава Ощадбанка.



Сервис даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами и ведения налогового учета.



Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте. Под санкции подпадает и 1С.



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