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Ощадбанк обещает предоставить площадку, которая заменит 1С

23.05.2017 13:07
Предправления Ощадбанка Андрей Пышный сообщил, что банк представит сервис, способный заменить 1С
Андрей Пышный (фото - пресс-служба)

Государственный Ощадбанк предоставит площадку, которая заменит 1С. Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный, пишет Новое время.

Сейчас эта система тестируется на трех областных управлениях. В общенациональную эксплуатацию, по словам Пышного, она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

"Наша система Корплайт имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет", - сообщил глава Ощадбанка.

Сервис даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами и ведения налогового учета.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте. Под санкции подпадает и 1С.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Пышный
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