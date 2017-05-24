 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.09  26.34   EUR:  28.92  29.55
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Суркисы vs ПриватБанк: НБУ возмущен решениями суда

24.05.2017 08:50
Нацбанк ответил на решение Окружного административного суда Киева, который частично "отменил" национализацию ПриватБанка
Фото - пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обжалует решение Окружного административного суда Киева о возврате братьям Игорю и Григорию Суркисам и их родственникам 1,4 млрд грн, зачисленных в капитал ПриватБанка в ходе национализации финучреждения (так называемый bail-in). Соответствующее заявление опубликовано на странице регулятора в Facebook.

"Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал ПриватБанка и процедуры bail-in", - сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что все решения по ПриватБанку были приняты в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 закона о системе гарантирования вкладов физических лиц.

"Национальный банк будет обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправосудных решений и уверен в законности проведенной процедуры bail-in", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

17 мая Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн. 

Истцы просили суд признать противоправными целый ряд решений, предшествовавших выкупу акций Приватбанка правительством. В частности, истцы потребовали отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами. Кроме того, они попросили суд признать недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, НБУ, Суркис
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров