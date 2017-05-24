Суркисы vs ПриватБанк: НБУ возмущен решениями суда
Национальный банк Украины (НБУ) обжалует решение Окружного административного суда Киева о возврате братьям Игорю и Григорию Суркисам и их родственникам 1,4 млрд грн, зачисленных в капитал ПриватБанка в ходе национализации финучреждения (так называемый bail-in). Соответствующее заявление опубликовано на странице регулятора в Facebook.
"Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал ПриватБанка и процедуры bail-in", - сказано в сообщении.
В НБУ отметили, что все решения по ПриватБанку были приняты в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 закона о системе гарантирования вкладов физических лиц.
"Национальный банк будет обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправосудных решений и уверен в законности проведенной процедуры bail-in", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
17 мая Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн.
Истцы просили суд признать противоправными целый ряд решений, предшествовавших выкупу акций Приватбанка правительством. В частности, истцы потребовали отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами. Кроме того, они попросили суд признать недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов.
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