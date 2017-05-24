Суд подтвердил банкротство крупного должника Дельта Банка

ФГВФЛ не смог остановить банкротство ООО Днепрометаллсервисгрупп

Окружной административный суд Киева 17 мая отклонил исковые требования ФГВФЛ, который просил признать недействительным и отменить запись в ЕГРПОУ о госрегистрации прекращения ООО Днепрометаллсервисгрупп.

Как пишет FinClub, компания Днепрометаллсервисгрупп была ликвидирована еще год назад. Но это было невыгодно ФГВФЛ, поскольку это один из крупнейших заемщиков Фонда - долг 3,64 млрд грн.

ФГВФЛ весной прошлого года подал в суд, но проиграл. Окружной административный суд Киева 12 июля 2016 года отклонил исковые требования Фонда, а Киевский апелляционный административный суд 29 сентября поддержал это решение. Фонду удалось 26 января 2017 года убедить Высший административный суд Украины частично удовлетворить его кассационную жалобу - решения предыдущих инстанций были отменены, а дело направили на повторное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения позиция суда оказалась той же.

"Суд установил, что 6 ноября 2015 года Дельта Банк обратился к ООО Днепрометаллсервисгрупп с заявлением о денежных требованиях с должника, относительно признания кредиторских требований Дельта Банка на 3,64 млрд грн, - говорится в решении суда.

Отмечается, что на момент внесения оспариваемой записи не было ни одного судебного решения, которое бы вступило в законную силу, в том числе относительно взыскания с ООО Днепрометаллсервисгрупп задолженности в сумме 2,1 млрд грн по решению Хозсуда Киева по делу № 910/16784/15, на которое ссылается истец.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд крупных вкладчиков перед банкротством банка вывели из него активы на 20 млрд грн.