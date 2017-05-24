Rothschild готовится к переговорам с Коломойским и Боголюбовым
Анонсированное на начало мая подписание соглашения между государственным ПриватБанком и компанией Rothschild&Co состоится сегодня, 24 мая. Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, пишет FinClub.
"Сегодня подписываем соглашение с Rothschild. Оно будет подписано на период до 1 июля", - уточнил Шлапак.
ПриватБанк 6 мая говорил, что в начале мая подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild&Co относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
"Это так называемый "первый этап". Их задача - подготовить стратегию, как об этом говорилось в меморандуме с МВФ и провести переговоры с акционерами", - отмечает Александр Шлапак.
По его словам, соглашение может быть продлено, если Rothschild&Co покажут результат.
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