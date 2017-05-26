НБУ смягчил валютные ограничения

Нацбанк принимает решения по устранению барьеров для внешнеторговых операций и притока прямых иностранных инвестиций

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил монетарную политику путем либерализации валютного регулирования.

Как сообщает пресс-служба НБУ, отменена временная норма, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 120. Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это определено соответствующим законом.

Иностранные инвесторы получат возможность возвращать вложенные в Украину средства. До сих пор было запрещено покупать и перечислить инвалюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Бизнес получает возможность досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям были предоставлены обязательства международных финансовых организаций.

В НБУ отмечают, что ослабление временных антикризисных ограничений стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке, и относительной сбалансированности инфляционных рисков.

"Кроме либерализации определенных антикризисных ограничений, НБУ отменяет ограничения, что делает невозможным открытие уполномоченным банком корреспондентских счетов в иностранной валюте первой группы классификатора в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена НБУ ко второй или третьей группе классификатора", - говорится в сообщении.

В то же время НБУ устанавливает требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах нерезидентов-кредиторов. Требования будут действовать во всех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, подписанного резидентом-заемщиком, не являющимся банком.