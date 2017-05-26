БМ Банк назначил председателя правления
БМ Банк назначил председателем правления Владимира Чорновила. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Решение о назначении главы БМ Банка принято наблюдательным советом вчера, 25 мая.
"В соответствии с требованиями ст. 42 закона "О банке и банковской деятельности" председатель правления банка вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком", - гласит сообщение.
Чорновила назначили на срок до 31 декабря 2017 года включительно.
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