БМ Банк назначил председателя правления

Председателем правления БМ Банка назначен Владимир Чорновил

БМ Банк назначил председателем правления Владимира Чорновила. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Решение о назначении главы БМ Банка принято наблюдательным советом вчера, 25 мая.



"В соответствии с требованиями ст. 42 закона "О банке и банковской деятельности" председатель правления банка вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком", - гласит сообщение.



Чорновила назначили на срок до 31 декабря 2017 года включительно.



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