Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 29 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,53 коп до 26,1190 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,67 коп - до 26,4100 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,93 коп и составляет 28,9590 грн, средний курс продажи вырос - на 2,03 коп до 29,5930 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп и составляет 4,211 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп до 4,703 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1190 26,4100 0,4211 0,4703 28,9590 29,5930 Медиана 26,1350 26,4000 0,4380 0,4700 29,0000 29,5900



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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