Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 29 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,10 коп до 26,1247 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,60 коп - до 26,3993 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - также 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,07 коп и составляет 28,9677 грн, средний курс продажи упал - на 1,23 коп до 29,5603 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,243 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,684 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1247 26,3993 0,4243 0,4684 28,9677 29,5603 Медиана 26,1500 26,4000 0,4390 0,4690 29,0000 29,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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