Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,60 коп - до 26,3993 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - также 26,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,07 коп и составляет 28,9677 грн, средний курс продажи упал - на 1,23 коп до 29,5603 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,243 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,684 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1247
|
26,3993
|
0,4243
|
0,4684
|
28,9677
|
29,5603
|
Медиана
|
26,1500
|
26,4000
|
0,4390
|
0,4690
|
29,0000
|
29,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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