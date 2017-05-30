Официальные курсы банковских металлов на 30.05.2017

Нацбанк Украины установил на 30 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 333818,72 грн;

серебро - 4562,45 грн;

платина - 253586,65 грн;

палладий - 205824,75 грн.

Напомним, на 29 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 333268,91 грн;

серебро - 4555,11 грн;

платина - 250281,00 грн;

палладий - 202068,97 грн.

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